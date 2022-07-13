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Україна буде дуже жорстко реагувати на визнання КНДР псевдореспублік, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент у своєму зверненні.

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".

Після цього влада України вирішила розірвати дипломатичні відносини з КНДР.

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Володимир ЗеленськийДНРКНДР