Україна буде дуже жорстко реагувати на визнання КНДР псевдореспублік, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент у своєму зверненні.
"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть привести окупанти", - сказав він.
За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".
Після цього влада України вирішила розірвати дипломатичні відносини з КНДР.