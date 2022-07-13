Україна буде дуже жорстко реагувати на визнання КНДР псевдореспублік, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент у своєму зверненні .

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.