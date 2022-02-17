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Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками, - Зеленский

Автор: Сергей Щербина

Президент Украины Владимир Зеленский исключил прямые переговоры украинских властей с пророссийскими боевиками. Как объяснил президент, такие переговоры просто бессмысленны.

Об этом глава государства сказал в интервью РБК-Украина.

"Нет, не пойдем. Это бессмысленно", - ответил Зеленский на вопрос, пойдет ли Украина на прямые переговоры с боевиками из ОРДЛО.

Как объяснил президент, боевики ничего не решают по вопросам политики.

"Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают", - резюмировал он.

Зеленский отметил, что с боевиками можно решать только вопросы обмена пленными, а политические вопросы решаются только через Россию. Именно поэтому, по его словам, Кремль и требует прямого диалога с так называемыми ЛДНР.

"И поэтому Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса. Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами - у нас же нет предубеждений насчет вас", - добавил президент.

Напомним, Зеленский выступает за прямые переговоры с Россией. Он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, Зеленский попросил Италию организовать переговоры с Путиным.

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