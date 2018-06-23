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Україна буде брати участь у саміті НАТО, - Клімкін

НовиниПолітика    23.06.2018 - 11:23
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що станом на сьогодні планується єдине засідання - Україна-Грузія-НАТО

Україна буде брати участь у саміті НАТО. Про це у ході робочого візиту у Трускавець (Львівська область) заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Україна буде брати участь у саміті НАТО. Станом на сьогодні планується єдине засідання - Україна-Грузія-НАТО. У нас (з Грузією, - ред.) спільні прагнення набути членства в НАТО, здійснюємо реформи, можемо говорити про спільний шлях і спільну мету, тому вибрали формат Україна-Грузія-НАТО. Те, що ми обговоримо безпеку у Чорному морі разом з НАТО і разом з Грузією робить нас сильніше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-Грузія-НАТО в Брюсселі.

Так, вчора міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українською стороною зазначив, що Угорщина "нічого не має проти, щоб в липні в Брюсселі відбувся саміт НАТО за участю України, де будуть обговорюватися питання безпеки в Чорноморському регіоні".

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Теги публікації: НАТО, Павло Клімкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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