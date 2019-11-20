Украина потребует от России более миллиарда гривен за порты в Крыму

Администрация морских портов Украины (АМПУ) будет требовать от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд гривен компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Как сообщается, убытки в результате потери государственного имущества, закрепленного за филиалами АМПУ в Крыму, и его незаконного присвоения оккупационными властями Крыма были оценены в более 1,24 млрд гривен. В случае отказа АМПУ обратится в международный арбитраж.

"В этот раз мы используем положения соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации ущерба непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - отметили в организации.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что в случае победы в Международном суде ООН по делу "Украина против России" Киев потребует от Москвы компенсаций за финансирование терроризма на Донбассе и расовую дискриминацию в оккупированном Крыму.

Кроме того, в украинском МИД сообщили, что Украина на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву может поднять вопрос о компенсации за захват в Керченском проливе военных кораблей и моряков. Однако сначала освобожденные украинские корабли пройдут тщательную экспертизу.