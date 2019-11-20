Україна вимагатиме від Росії понад мільярд гривень за порти в Криму

Адміністрація морських портів України (АМПУ) вимагатиме від Російської Федерації виплатити 1,24 млрд гривень компенсації збитків, які були завдані внаслідок окупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМПУ.

Як повідомляється, збитки внаслідок втрати державного майна, закріпленого за філіями АМПУ в Криму, та його незаконного привласнення окупаційною владою Криму були оцінені у понад 1,24 млрд гривень. У разі відмови АМПУ позиватиметься до міжнародного арбітражу.

"Цього разу ми використовуємо положення угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок - це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - зазначили в організації.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявляла, що у разі перемоги в Міжнародному суді ООН у справі "України проти Росії" Київ вимагатиме від Москви компенсацій за фінансування тероризму на Донбасі та расову дискримінацію в окупованому Криму.

Крім того, в українському МЗС повідомили, що Україна на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права може підняти питання про компенсацію за захоплення в Керченській протоці військових кораблів та моряків. Однак спочатку звільнені українські кораблі пройдуть ретельну експертизу.