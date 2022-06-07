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Украина будет страховать суда в Дунайском регионе: Кабмин выделил деньги

Фото: средства на военное страхование выделены правительством Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины выделил 250 млн грн для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом. Средства выделяются Министерству инфраструктуры из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, средства будут находиться на условном счете хранения средств (эксроу-счет) Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения убытков, причиненных вследствие агрессии России против Украины.

"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии", - говорится в сообщении.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

  • владельцы и/или операторы подвижного состава, который находится на территории Украины и допущен к обращению железными дорогами пути европейского стандарта (1435 миллиметров)
  • фрахтователи, операторы и/или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которіе находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

Напомним, первый контейнерный караван прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван направляется в Украину из румынского города Констанца.

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Кабинет Министров Украины