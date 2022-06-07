Украина будет страховать суда в Дунайском регионе: Кабмин выделил деньги

Кабинет министров Украины выделил 250 млн грн для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом. Средства выделяются Министерству инфраструктуры из резервного фонда госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Как отметили в пресс-службе, средства будут находиться на условном счете хранения средств (эксроу-счет) Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут предоставляться для возмещения убытков, причиненных вследствие агрессии России против Украины.
"Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии", - говорится в сообщении.
Воспользоваться таким механизмом смогут:
Напомним, первый контейнерный караван прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван направляется в Украину из румынского города Констанца.
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