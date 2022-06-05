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В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы

Новина українською →
Измаил, Воскресенье 05 июня 2022 13:48
В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы  Фото: в Измаил рекой прибудет первый контейнерный караван (udp.one)
Автор: Наталья Юрченко

Первый контейнерный караван уже скоро прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван направляется в Украину из румынского города Констанца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского Дунайского судоходства.

В конце мая в Румынии впервые был сформирован караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж. Его загрузили лишь на 50% импортным грузом. Караван прибудет в Измаил на следующей неделе.

Отмечают, что во время блокады украинских морских портов дунайский флот можно использовать более эффективно.

"Караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных", - говорится в сообщении.

Фото: в Измаил рекой прибудет первый контейнерный караван (udp.one)

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций Западом.

Также стоит отметить, что по состоянию на начало мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна.

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Измаил Дунай Румыния
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