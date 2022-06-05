В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы

Первый контейнерный караван уже скоро прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван направляется в Украину из румынского города Констанца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского Дунайского судоходства.

В конце мая в Румынии впервые был сформирован караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж. Его загрузили лишь на 50% импортным грузом. Караван прибудет в Измаил на следующей неделе.

Отмечают, что во время блокады украинских морских портов дунайский флот можно использовать более эффективно.

"Караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных", - говорится в сообщении.