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Україна страхуватиме судна в Дунайському регіоні: уряд виділив кошти

Фото: Кошти на військове страхування виділені урядом України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України виділив 250 млн грн для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом. Кошти виділяються Міністерству інфраструктури з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Як зазначили в прес-службі, кошти зберігатимуться на умовному рахунку зберігання коштів (ексроу-рахунок) Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, будуть надаватися для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії Росії проти України.

"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії", - йдеться в повідомленні.

Скористатися таким механізмом зможуть:

  • власники та/або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів)
  • фрахтувальники, оператори та/або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів в Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

Нагадаємо, перший контейнерний караван прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.

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Кабінет Міністрів України