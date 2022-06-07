Україна страхуватиме судна в Дунайському регіоні: уряд виділив кошти

Кабінет міністрів України виділив 250 млн грн для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом. Кошти виділяються Міністерству інфраструктури з резервного фонду держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
Як зазначили в прес-службі, кошти зберігатимуться на умовному рахунку зберігання коштів (ексроу-рахунок) Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, будуть надаватися для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії Росії проти України.
"Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії", - йдеться в повідомленні.
Скористатися таким механізмом зможуть:
Нагадаємо, перший контейнерний караван прибуде в річковий порт Ізмаїла (Одеська область). Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца.
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