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Украина проведет консультации с ЕС, чтобы снять ограничения на импорт курятины

Новости » Политика     23.01.2020 - 15:37
Украина проведет консультации с ЕС, чтобы снять ограничения на импорт курятины
Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)

По его словам, реакция ЕС на случай птичьего гриппа есть намного суровее, чем должна была бы быть

Украинская власть будет проводить консультации с представителями Европейской Комиссии для того, чтобы снять ограничения на импорт украинской курятины в Европейский союз. Об этом сообщил в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, реакция ЕС на случай птичьего гриппа есть намного суровее, чем должна была бы быть, однако в украинском правительстве готовы оперативно работать для того, чтобы отменить все ограничения для украинских экспортеров.

"Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в надлежащий сторону. На этой и следующей неделе мы проведем все нужные консультации в Брюсселе... К сожалению, за важность и срочность этого вопроса для Украины мы вынуждены приостановить работу по других важных задачах сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии", - заявил Качка.

Напомним, ранее Европейская комиссия временно запретила ввоз из Украины на территорию Европейского союза мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

Отметим, в Винницкой области 18 января 2020 года был выявлен случай гибели птицы и установлен диагноз грипп. После этого 20 января утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. 20 января в Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа.

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