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ЕС закрыл импорт мяса птицы из Украины из-за птиьего гриппа

Новости » Экономика     23.01.2020 - 13:58
ЕС закрыл импорт мяса птицы из Украины из-за птиьего гриппа
Иллюстративное фото (consumer.gov.ua)

Решение ЕС стало неожиданным для Госпотребслужбы

Европейская комиссия временно запретила ввоз из Украины на территорию Европейского союза мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отметили в пресс-службе, при этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

В Госпотребслужбе заявили, что Украина в соответствии с международными обязательствами, как член Всемирной организации торговли (ВТО) и Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), безотлагательно уведомила своих международных торговых партнеров о выявлении случая гриппа птицы. Украинские меры по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, указанное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области 18 января 2020 года был выявлен случай гибели птицы и установлен диагноз грипп. После этого 20 января утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. По оперативным данным по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умертвлена гуманным бескровным методом и сожжена. Начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ.

Как сообщало РБК-Украина, 20 января в Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа.

Напомним, в 2017 году в Украине был зафиксирована мощная вспышка вируса птичьего гриппа. Тогда Молдова запретила ввоз на территорию страны мяса птицы из Украины.

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