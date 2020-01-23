Україна проводитиме консультації з ЄС, щоб зняти обмеження на імпорт курятини

Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)

За його словами, реакція ЄС на випадок пташиного грипу є набагато суворішою, ніж мала б бути

Українська влада буде проводити консультації з представниками Європейської Комісії для того, щоб зняти обмеження на імпорт української курятини в Європейський союз. Про це повідомив у Facebook торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, реакція ЄС на випадок пташиного грипу є набагато суворішими, ніж повинна була б бути, однак в українському уряді готові оперативно працювати для того, щоб скасувати всі обмеження для українських експортерів.

"Зараз є всі можливості для того, щоб скорегувати його в належний бік. Цього та наступного тижня ми проведемо всі потрібні консультації у Брюсселі... На жаль, за важливість і нагальність цього питання для України, ми змушені призупинити роботу за інших важливих завданнях співробітництва з ЄС у сфері санітарії та фітосанітарії", - заявив Качка.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія тимчасово заборонила ввезення з України на територію Європейського союзу м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. При цьому яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Зазначимо, у Вінницькій області 18 січня 2020 року був виявлений випадок загибелі птиці та встановлено діагноз грип. Після цього 20 січня затверджений план з ліквідації захворювання, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду. 20 січня у Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу.