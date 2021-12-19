Украина будет давать отпор всеми силами в случае вторжения России, - секретарь СНБО

В плане обороны Украины прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения в РФ.

"Раньше план обороны - это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены, как структуры, которые будут принимать в этом участие", - заявил он.

Данилов отметил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, "а другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится".