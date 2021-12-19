Україна даватиме відсіч усіма силами у разі вторгнення Росії, - секретар РНБО

У плані оборони України прописаний детальний план дій кожного відомства і структури. Вперше в історії країни будуть задіяні всі відомства в разі вторгнення в РФ.

"Раніше план оборони - це був Генштаб, Збройні сили і групи, які мають відношення до сектору безпеки і оборони. Цей план оборони більш широкий. Всі відомства, що мають до цього відношення, вже визначені, як структури, які будуть брати в цьому участь", - заявив він.

Данилов зазначив, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, "а інші будуть дивитися з боку, чим все це закінчиться".