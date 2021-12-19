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Україна даватиме відсіч усіма силами у разі вторгнення Росії, - секретар РНБО

Автор: Артур Родивилов

У плані оборони України прописаний детальний план дій кожного відомства і структури. Вперше в історії країни будуть задіяні всі відомства в разі вторгнення в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данилова "Апостроф ТВ".

"Раніше план оборони - це був Генштаб, Збройні сили і групи, які мають відношення до сектору безпеки і оборони. Цей план оборони більш широкий. Всі відомства, що мають до цього відношення, вже визначені, як структури, які будуть брати в цьому участь", - заявив він.

Данилов зазначив, що не може бути такого, що одні органи будуть залучені, "а інші будуть дивитися з боку, чим все це закінчиться".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза вторгнення Росії зберігається.

Також повідомлялося, що в Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.

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РНБО