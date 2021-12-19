Украина будет давать отпор всеми силами в случае вторжения России, - секретарь СНБО
В плане обороны Украины прописан детальный план действий каждого ведомства и структуры. Впервые в истории страны будут задействованы все ведомства в случае вторжения в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Апостроф ТВ".
"Раньше план обороны - это был Генштаб, Вооруженные силы и группы, которые имеют отношение к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, уже определены, как структуры, которые будут принимать в этом участие", - заявил он.
Данилов отметил, что не может быть такого, что одни органы будут привлечены, "а другие будут смотреть со стороны, чем все это закончится".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России сохраняется.
Также сообщалось, что в Брюсселе обсуждали ситуацию в Украине. Там говорили о возможных санкциях по отношению к РФ.