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Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

Автор: Илона Свиридова

После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории, но пока об этом речи не идет.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко допускает, что после запуска "Северного потока-2" транзит по Украине может прекратиться.

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Денис ШмыгальТранзит газа