Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.
По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.
"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории, но пока об этом речи не идет.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко допускает, что после запуска "Северного потока-2" транзит по Украине может прекратиться.