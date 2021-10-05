Україна наполягатиме на збереженні транзиту газа мінімум на 15 років, - Шмигаль

Після припинення чинного контракту на транзит газу з Росії українська сторона наполягатиме на збереженні транзиту мінімум на 15 років. Цьому можуть посприяти санкції проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua .

За його словами, варіант із зупинкою транзиту після запуску "Північного потоку-2" не розглядається, оскільки він частково знаходиться під санкціями.

"Ми все ще сподіваємося, що наші партнери, зокрема США продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію "Потоку". Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні мінімум на 15 років рівня транзиту, який існує сьогодні", - додав Шмигаль.