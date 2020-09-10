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Україна шукатиме джерела поставок COVID-вакцини для всіх груп ризику

Київ, Четвер 10 вересня 2020 20:12
Україна шукатиме джерела поставок COVID-вакцини для всіх груп ризику
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцини від коронавірусу вистачить лише для 20% населення України. Понад 30 млн громадян потребуватимуть вакцини від COVID-19 з інших джерел.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час розмови з німецьким колегою Йенсом Шпаном, передає прес-служба МОЗу.

За словами Степанова, українська влада шукатиме інші джерела поставок вакцини від коронавірусу, щоб зробити щеплення усім групам ризику.

"Німеччина готова повернутися до розмови про доступ України до вакцини, як тільки буде зрозуміло, які вакцини пройдуть клінічні дослідження", - зазначив Шпан.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.

Крім того, в Україні обговорюють можливість виробництва вакцин від коронавірусу.

У МОЗі зазначали, що українські підприємства можуть виготовляти до 30 млн доз вакцини від коронавірусу в рік.

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Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаМаксим СтепановКоронавірус
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