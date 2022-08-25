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"Украина будет иметь" большую войну "с Россией": Данилов призвал готовиться к затяжным боевым действиям

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украину ожидает "большая война" с Россией. Следовательно, необходимо готовиться к затяжным боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире Радио Свобода.

Чиновник подчеркнул, что будет сложно и если кто-то считает, что "пройден какой-то рубикон", то это не так.

"Мы будем иметь большую войну с этой страной (РФ - ред.) и нам надо будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украине нужна такая победа, которая навсегда отобьет желание России воевать против ВСУ.

"Нам надо победа, которая сломает хребет той твари, что сидит на территории РФ и постоянно посягает на чужие территории. Если мы это сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война", - добавил он.

Напомним, ВСУ каждый день работают над тем, чтобы полностью выгнать оккупантов с нашей земли. Украинские воины уже отбили у россиян территории размером с Данию.

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