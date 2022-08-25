"Україна матиме "велику війну" з Росією": Данілов закликав готуватися до затяжних бойових дій

Посадовець наголосив, що буде складно і якщо хтось вважає, що "пройдено якийсь рубікон", то це не так.

"Ми будемо мати велику війну з цією країною (РФ - ред.) і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україні потрібна така перемога, яка назавжди відіб'є бажання Росії воювати проти ЗСУ.

"Нам треба перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, що сидить на території РФ і постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна", - додав він.