Украина будет договариваться о возвращении еще 300 пленных

Украина после сегодняшнего обмена пленными будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Об этом сказала Валерия Лутковская журналистам в Борисполе.

Лутковская будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы. Речь идет о возвращении пленных с оккуппированой территории Донбасса.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - ред.) и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов...Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - сказала она.

При этом глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех" на следующих раундах в нормандском формате.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще в плену боевиков есть неподтвержденные украинцы, которые находиться в плену боевиков, в РФ и в оккупированном Крыму. По словам Зеленского, было договорено, что Украина освобождает подтвержденных.

Также по данным координатора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко, около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Ранее днем Служба безопасности Украины и Офис президента обнародовали список освобожденных украинцев в рамках обмена пленными с так называемыми "Л/ДНР".

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО состоялся днем в воскресенье, 29 декабря. "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76.