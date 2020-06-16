Украина будет членом Альянса, когда наступит правильный момент, - посол США при НАТО

В США заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не заменит полноценное членство в Альянсе. Украина вступит в НАТО, "когда придет время".

Об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

Она отметила, что Украина является важным союзником и партнером для НАТО, поэтому Украине и предоставили статус партнера с расширенными возможностями.

Посол добавила, что указанный статус не является альтернативой вступления в Альянс.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент. Когда придет время, вопрос членства и предоставление плана действий по членству в НАТО будет на столе переговоров, США очень активно поддерживают Украину", - отметила Хатчинсон.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

При этом в Альянсе отметили, что это никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

В украинском Кабинете министров объяснили, что значит новый статус Украины и как это повлияет на дальнейшее сближение Украины и НАТО.