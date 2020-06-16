ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина будет членом Альянса, когда наступит правильный момент, - посол США при НАТО

Новости » Политика     16.06.2020 - 16:09
Украина будет членом Альянса, когда наступит правильный момент, - посол США при НАТО
Фото: Кей Бейли Хатчинсон (flickr.com utlaw)

Статус партнера НАТО не заменит полноценное членство в Альянсе

В США заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не заменит полноценное членство в Альянсе. Украина вступит в НАТО, "когда придет время".

Об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

Она отметила, что Украина является важным союзником и партнером для НАТО, поэтому Украине и предоставили статус партнера с расширенными возможностями.

Посол добавила, что указанный статус не является альтернативой вступления в Альянс.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент. Когда придет время, вопрос членства и предоставление плана действий по членству в НАТО будет на столе переговоров, США очень активно поддерживают Украину", - отметила Хатчинсон.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

При этом в Альянсе отметили, что это никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

В украинском Кабинете министров объяснили, что значит новый статус Украины и как это повлияет на дальнейшее сближение Украины и НАТО.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины НАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь