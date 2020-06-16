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Україна буде членом Альянсу, коли настане правильний момент, - посол США при НАТО

Новини » Політика     16.06.2020 - 16:09
Україна буде членом Альянсу, коли настане правильний момент, - посол США при НАТО
Фото: Кей Бейлі Хатчінсон (flickr.com utlaw)

Статус партнера НАТО не замінить повноцінне членство в Альянсі

У США заявили, що надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не замінить повноцінного членства в Альянсі. Україна вступить до НАТО, "коли прийде час".

Про це під час відеоконференції заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.

Вона зазначила, що Україна є важливим союзником і партнером для НАТО, тому Україні і надали статус партнера з розширеними можливостями.

Посол додала, що зазначений статус не є альтернативою вступу до Альянсу.

"Я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане правильний момент. Коли прийде час, питання членства та надання плану дій щодо членства в НАТО буде на столі переговорів, США дуже активно підтримують Україну", - зазначила Хатчінсон.

Нагадаємо, минулого тижня Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

При цьому в Альянсі зазначили, що це жодним чином не вплине на можливе членство в блоці.

В українському Кабінеті міністрів пояснили, що означає новий статус України і як це вплине на подальше зближення України й НАТО.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України НАТО
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