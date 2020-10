Украина и Брюссель обсудят Green Deal в декабре на Совете ассоциации 

Фото: флаги ЕС и Украины (neweasterneurope.ea)

Украина и Брюссель обсудят Green Deal (так называемый "зеленый" курс) на Совете ассоциации, заседание которого планируется в середине декабря текущего года.

Об этом сообщил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в ходе онлайн-дискуссии "Green Deal: Ukraine needs to catch up on green energy", организованной изданием Kyiv Post и компанией "ДТЭК".

"В середине декабря состоится Совет ассоциации. Много представителей правительства будут присутствовать на этом событие в Брюсселе, где будет обговариваться много вопросов, включая и Green Deal", - сказал Рябчин.

По его словам, Украина активно вовлечена в процесс обсуждения внедрения Green Deal, и правительство в августе отправило свою официальную позицию по этому вопросу Европейской комиссии. В то же время он отметил, что в настоящее время у отечественного бизнеса возникло много вопросов, как Украина будет внедрять европейскую инициативу в свою экономику.

В свою очередь глава DTEK Advisory Council Йохан Бастин высказал мнение, что внедрение Украиной "зеленой" политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу.

"Неизбежное, но вероятное постепенное внедрение "зеленой" политики ЕС приведет украинскую экономику к технологическому прогрессу: более энергоэффективным и менее загрязняющим производствам. В некоторых промышленных секторах, конечно, это приведет к потере экспортных возможностей, доходов и другим последствиям", - отметил глава DTEK Advisory Council.

При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе Украина выиграет от развития "зеленой" генерации, поскольку в дальнейшем экологические требования к тепловой генерации будут ужесточаться, что приведет к ее удорожанию.

"Возобновляемая энергетика сегодня недостаточно развита в Украине по европейским стандартам. Ее развитие может стать источником создания рабочих мест и поддержать переход Украины к низкоуглеродной экономике", – подчеркнул Бастин.

По его мнению, правительству Украины необходимо убедить Европейскую комиссию в том, что ЕС может достичь своих климатических целей быстрее и с меньшими затратами, если он распространит "Зеленое соглашение" на своих ближайших соседей и в частности на Украину.

"Это будет включать предоставление средств ЕС Украине для финансирования инвестиций в меры по повышению энергоэффективности, сокращения потерь в сетях и роста возобновляемой энергетики", - сказал он.

Как отметил сооснователь Greencubator и глава энергокооператива "Солнечный город" Андрей Зинченко, Украина имеет много потенциальных направлений для сотрудничества с ЕС в рамках программы Green Deal, но "сегодня их развитие сдерживает регуляторный кризис и то, что Украина не придерживается взятых на себя обязательств".

Напомним, согласно справке организаторов дискуссии, суть Green Deal заключается в том, что Евросоюз потребует от своих производителей снизить нагрузку на окружающую среду.

Понимая, что это значительные дополнительные расходы европейского бизнеса, ЕС введет ограничения на импорт, которые будут мотивированы экологическими соображениями.

Европейские предприятия при этом получат от правительств своих стран значительные финансовые стимулы для экологической модернизации. Утвержден инвестиционный план European Green Deal Investment Plan, который предусматривает привлечение более EUR1 трлн инвестиций в 2021-2030 гг., 64% из них - государственные средства.