Україна і Брюссель обговорять Green Deal в грудні на Раді асоціації

Фото: прапори ЄС та України (neweasterneurope.ea)

Україна і Брюссель обговорять Green Deal (так званий "зелений" курс) на Раді асоціації, засідання якої планується в середині грудня поточного року.

Про це повідомив радник віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин в ході онлайн-дискусії "Green Deal: Ukraine needs to catch up on green energy", організованої виданням Kyiv Post і компанією "ДТЕК".

"В середині грудня відбудеться Рада асоціації. Багато представників уряду будуть присутні на цьому подія в Брюсселі, де буде обговорюватися багато питань, включаючи і Green Deal", - сказав Рябчин.

За його словами, Україна активно залучена в процес обговорення впровадження Green Deal, і уряд в серпні відправило свою офіційну позицію з цього питання Європейської комісії. Водночас він зазначив, що зараз у вітчизняного бізнесу виникло багато питань, як Україна буде впроваджувати європейську ініціативу у свою економіку.

Своєю чергою глава DTEK Advisory Council Йохан Бастін висловив думку, що впровадження Україною "зеленої" політики ЄС призведе економіку країни до технологічного прогресу.

"Неминуче, але вірогідне поступове впровадження "зеленої" політики ЄС призведе українську економіку до технологічного прогресу: більш енергоефективним і менш шкідливих виробництв. В деяких промислових секторах, звичайно, це призведе до втрати експортних можливостей, доходів та інших наслідків", - зазначив глава DTEK Advisory Council.

При цьому він додав, що в довгостроковій перспективі Україна виграє від розвитку "зеленої" генерації, оскільки надалі екологічні вимоги до теплової генерації будуть посилюватися, що призведе до її подорожчання.

"Відновлювана енергетика сьогодні недостатньо розвинена в Україні за європейськими стандартами. Її розвиток може стати джерелом створення робочих місць і підтримати перехід України до низьковуглецевої економіки", – підкреслив Бастін.

На його думку, уряду України необхідно переконати Європейську комісію в тому, що ЄС може досягти своїх кліматичних цілей швидше і з меншими витратами, якщо він поширить "Зелену угоду" на своїх найближчих сусідів і зокрема на Україну.

"Це буде включати надання коштів ЄС Україні для фінансування інвестицій у заходи з підвищення енергоефективності, скорочення втрат у мережах та зростання відновлюваної енергетики", - сказав він.

Як зазначив співзасновник Greencubator та голова енергокооператива "Сонячне місто" Андрій Зінченко, Україна має багато потенційних напрямків для співпраці з ЄС в рамках програми Green Deal, але "сьогодні стримує їх розвиток регуляторна криза і те, що Україна не дотримується взятих на себе зобов'язань".

Нагадаємо, згідно з довідкою організаторів дискусії, суть Green Deal полягає в тому, що Євросоюз вимагає від своїх виробників знизити навантаження на навколишнє середовище.

Розуміючи, що це значні додаткові витрати європейського бізнесу, ЄС введе обмеження на імпорт, які будуть мотивовані екологічними міркуваннями.

Європейські підприємства при цьому отримають від урядів своїх країн значні фінансові стимули для екологічної модернізації. Затверджено інвестиційний план European Green Deal Plan Investment, який передбачає залучення понад EUR1 трлн інвестицій в 2021-2030 рр., 64% з них - державні кошти.