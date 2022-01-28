Не только НАТО. Украина готова к альянсам с другими странами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к альянсу с другими странами, а не только с НАТО. Глава государства отметил, что работа в этом направлении ведется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - сказал Зеленский.
По его словам, если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам.
"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Отметим, на это заявление Бербок МИД Украины ответил, что не на повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в НАТО.