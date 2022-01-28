Не только НАТО. Украина готова к альянсам с другими странами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к альянсу с другими странами, а не только с НАТО. Глава государства отметил, что работа в этом направлении ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского .

"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - сказал Зеленский.

По его словам, если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам.

"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.