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Не только НАТО. Украина готова к альянсам с другими странами, - Зеленский

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Киев, Пятница 28 января 2022 17:59
Не только НАТО. Украина готова к альянсам с другими странами, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к альянсу с другими странами, а не только с НАТО. Глава государства отметил, что работа в этом направлении ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Если мы говорим о вопросах НАТО... Других союзов по безопасности мы не слышим", - сказал Зеленский.

По его словам, если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам.

"Мы уже работаем над такими вещами", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Отметим, на это заявление Бербок МИД Украины ответил, что не на повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в НАТО.

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Владимир Зеленский НАТО
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