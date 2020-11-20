Украина и Британия обсудили упрощение визового режима

Государственная миграционная служба Украины и Паспортная служба Великобритании провели онлайн встречу. Во время нее стороны обсудили упрощение визового режима между странами.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Британии.

"Кроме пандемии, ограничения на поездки действительно отталкивают многих туристов. Мы продолжаем работать с британскими партнерами, чтобы постепенно упростить визовый режим между нашими странами", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время встречи, в частности, обсуждались вопросы системы биометрической документации и процедуры выдачи паспортов.

"Украина заинтересована в усилении этой формы сотрудничества. Небольшие шаги, сделанные в правильном направлении, могут дать весомые результаты для достижения четко сформулированного, эффективного и широко доступного подхода для путешествий наших граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре Украина инициировала упрощение визового режима с Британией. Для обсуждения этого вопроса в Украину должны прибыть британские специалисты.

Кроме того, в январе президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отмене виз для британцев.

Добавим, что аэропорт "Хитроу" в Лондоне согласился принимать авиарейсы из Киева.