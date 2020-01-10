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Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit

Новости » Политика     10.01.2020 - 06:54
Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit
Фото: встреча Алексея Гончарука и Мелинды Симонс (kmu.gov.ua)

Переговоры о соглашении между странами могут состояться 14-15 января

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Британии Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как сообщается, Гончарук и Симонс обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского до Лондона. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - рассказал премьер.

Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

"Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий", - заявил он.

Напомним, в четверг, 9 января, Палата общин парламента Британии поддержала в третьем чтении законопроект о выходе из состава Европейского союза. За окончательную поддержку соглашения по Brexit проголосовали 330 депутатов, еще 231 избранник высказался против.

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