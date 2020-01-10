Україна та Британія обговорили співробітництво після Brexit

Фото: зустріч Олексія Гончарука та Мелінди Сімонс (kmu.gov.ua)

Переговори щодо угоди між країнами можуть відбутися 14-15 січня

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з послом Британії Меліндою Сімонс співпрацю між країнами після виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Як повідомляється, Гончарук та Сімонс обговорили терміни підписання угоди про політичне та торговельне співробітництвом між Києвом та Лондоном після Brexit.

"Ми очікуємо на підписання угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 року ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", - розповів прем'єр.

Також під час зустрічі підіймалося питання візового режиму для громадян України. Зокрема, глава українського уряду запропонував напрацювати шляхи спрощення візових умов для українців.

"Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це - болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов", - заявив він.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Палата громад парламенту Британії підтримала у третьому читанні законопроект про вихід зі складу Європейського союзу. За остаточну підтримку угоди щодо Brexit проголосували 330 депутатів, ще 231 обранець висловився проти.