Украина и Британия обсудили подготовку визита Зеленского в Лондон

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с британским послом в Украине Мелиндой Симмонс. Обсуждалась подготовка визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям.

В ОП отметили положительную динамику реализации договоренностей, которые были достигнуты в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Великобританию. В том числе о британской помощи Украине по реализации проектов по модернизации украинских ВМС.

Стороны также затронули ситуацию на Донбассе. Дипломат подтвердила неизменность британской поддержки Украины в противостоянии с Россией.