Зеленский посетит Британию: посол рассказал когда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко телеканалу "Дом" .

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (речь о Владимире Зеленском - ред.). В конце этого месяца", - сказал посол.

Он добавил, что в Соединенное Королевство приедет президент Украины. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.