Зеленский посетит Британию: посол рассказал когда
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко телеканалу "Дом".
"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (речь о Владимире Зеленском - ред.). В конце этого месяца", - сказал посол.
Он добавил, что в Соединенное Королевство приедет президент Украины. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.