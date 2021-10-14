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Зеленский посетит Британию: посол рассказал когда

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Киев, Четверг 14 октября 2021 22:08
Зеленский посетит Британию: посол рассказал когда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию. В ходе визита планируется заседание стратегического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко телеканалу "Дом".

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (речь о Владимире Зеленском - ред.). В конце этого месяца", - сказал посол.

Он добавил, что в Соединенное Королевство приедет президент Украины. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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Владимир Зеленский Великобритания Вадим Пристайко
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