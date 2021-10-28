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Україна і Британія обговорили підготовку візиту Зеленського до Лондона

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови офісу президента Роман Машовець провів зустріч з британським послом в Україні Меліндою Сіммонс. Обговорювалася підготовка візиту українського президента Володимира Зеленського до Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У ході зустрічі основна увага приділялася безпечному, оборонному та військово-технічному напрямам.

В ОП відзначили позитивну динаміку реалізації домовленостей, які були досягнуті в жовтні минулого року під час візиту Зеленського до Великобританії. У тому числі про британську допомогу Україні щодо реалізації проєктів з модернізації українських ВМС.

Сторони також торкнулися ситуації на Донбасі. Дипломат підтвердила незмінність британської підтримки України в протистоянні з Росією.

Нагадавши, про підготовку візиту Зеленського до Великобританії раніше повідомив український посол у Лондоні Вадим Пристайко.

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Володимир Зеленський