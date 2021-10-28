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Украина и Британия обсудили подготовку визита Зеленского в Лондон

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Киев, Четверг 28 октября 2021 19:41
Украина и Британия обсудили подготовку визита Зеленского в Лондон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с британским послом в Украине Мелиндой Симмонс. Обсуждалась подготовка визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи основное внимание уделялось безопасному, оборонному и военно-техническому направлениям.

В ОП отметили положительную динамику реализации договоренностей, которые были достигнуты в октябре прошлого года во время визита Зеленского в Великобританию. В том числе о британской помощи Украине по реализации проектов по модернизации украинских ВМС.

Стороны также затронули ситуацию на Донбассе. Дипломат подтвердила неизменность британской поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Напомним, о подготовке визита Зеленского в Великобританию ранее сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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