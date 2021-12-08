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Україна і Британія домовилися про поступові кроки до спрощення поїздок між країнами

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Середа 08 грудня 2021 21:12
Україна і Британія домовилися про поступові кроки до спрощення поїздок між країнами Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Великобританії підтвердила, що продовжать переговори з Україною для спрощення режиму поїздок між країнами. Про це йдеться в спільному комюніке Британії та України за підсумками поїздки в Лондон глави МЗС Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Ми продовжимо налагоджувати співпрацю для спрощення подорожей громадян і, за наявності відповідних умов, будемо робити поступові кроки для спрощення режиму поїздок між нашими країнами", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.

Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

Додамо, що Кулеба заявляв, що для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Великобританією, однак у Сполученому Королівстві поки не готові вести переговори про безвіз.

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