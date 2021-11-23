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Украина больше не сможет привлекать "зеленые" еврооблигации из-за действий власти, - нардеп

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 17:08
Украина больше не сможет привлекать "зеленые" еврооблигации из-за действий власти, - нардеп Фото: народный депутат Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Руководство ГП "Гарантированный покупатель" решило отдать средства из целевых "зеленых" облигаций в "наиболее коррумпированную компанию страны" - НАЭК "Энергоатом".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

"К сожалению это произошло. Власти украли 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики. Деньги из "Гарантированного покупателя" пойдут "Энергоатому", - написал он.

По словам нардепа, средства, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из "наиболее коррумпированных госкомпаний, которую власти превратили в убыточную".

"Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные "зеленые" облигации - будут последними. А все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся", - отметил Гончаренко.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.

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