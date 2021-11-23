Украина больше не сможет привлекать "зеленые" еврооблигации из-за действий власти, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Facebook .

"К сожалению это произошло. Власти украли 3 млрд грн из целевого европейского кредита для производителей "зеленой" энергетики. Деньги из "Гарантированного покупателя" пойдут "Энергоатому", - написал он.

По словам нардепа, средства, которые предоставили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs по конкретному адресу не дошли, а были переадресованы одной из "наиболее коррумпированных госкомпаний, которую власти превратили в убыточную".

"Ни один из этих банков больше не придет в Украину. Первые государственные "зеленые" облигации - будут последними. А все участники процесса гарантированно будут сидеть. Не факт, что весной. Но мы этого добьемся", - отметил Гончаренко.