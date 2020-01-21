Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. Об этом он заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина рассчитывает взамен на упрощение таможенных процедур.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.

По словам вице-прем'єра, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января

Ранее заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС начали диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого "таможенного безвиза".

РБК-Украина писало, что по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с Европейским союзом в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.