Україна більше не претендує на митний союз з ЄС, - Кулеба

Віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом. Про це він заявив під час публічної дискусії "Амбіції України у відносинах з ЄС у 2020 році", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна розраховує натомість на спрощення митних процедур.

"Митниця. Ми відмовилися від ідеї входження в митний союз, але ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон", - сказав Кулеба.

Насамперед це стосуватиметься авторизованих економічних операторів на основі законодавства, ухваленого парламентом минулого року.

За словами віце-прем'єра, питання митних процедур Україна буде відстоювати в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня

Раніше заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і ЄС розпочали діалог про взаємне визнання авторизованих економічних операторів, або про підготовку так званого "митного безвізу".

РБК-Україна писало, що за словами глави МЗС України Вадима Пристайка, Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з Європейським союзом в сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митного співробітництва та співпраці у сфері безпеки.