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Украина больше не находится в состоянии дефолта: агентство Fitch повысило рейтинг

Фото: дефолт Украины отменяется после реструктуризации долга (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. Украина больше не находится в состоянии дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении агентства.

Согласно сообщению, повышение рейтинга последовало за получением 11 августа запроса согласия на реструктуризацию внешнего долга, что, по мнению агентства, представляет собой завершение обмена проблемного долга, устраняющее "ограниченный дефолт".

"Выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около 6 млрд долларов была отсрочена на 24 месяца, что смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной", - заявили в Fitch Ratings.

На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает требуемый минимум в 66,7%.

"Несмотря на это облегчение обслуживания долга, рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные с нападением России, а также крайне напряженное состояние государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, кредиторы согласились дать Украине отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов.

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