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Україна більше не перебуває в стані дефолту: агентство Fitch підвищило рейтинг

Фото: дефолт України скасовується після реструктуризації боргу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з RD до CC. Україна більше не перебуває в стані дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Згідно з повідомленням, підвищення рейтингу послідувало за отриманням 11 серпня запиту згоди на реструктуризацію зовнішнього боргу, що, на думку агентства, являє собою завершення обміну проблемного боргу, що усуває "обмежений дефолт".

"Виплата основного боргу і відсотків за українськими єврооблігаціями на суму близько 6 млрд доларів була відстрочена на 24 місяці, що пом'якшило тиск на обслуговування зовнішнього боргу в контексті ослаблення міжнародних резервів і гострої потреби у витратах, пов'язаних з війною", - заявили в Fitch Ratings.

На реструктуризацію було отримано згоду 75% власників облігацій (за сукупною номінальною сумою), що перевищує необхідний мінімум в 66,7%.

"Незважаючи на це полегшення обслуговування боргу, рейтинг CC відображає невирішені ризики стійкості боргу, пов'язані з нападом Росії, а також вкрай напружений стан державних і зовнішніх фінансів і макрофінансове становище України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитори погодилися дати Україні відстрочку за зовнішнім боргом на 20 млрд доларів.

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