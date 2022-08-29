Украина больше не хочет ПДЧ в НАТО: Стефанишина назвала причину

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", - объяснила она.

Министр подчеркнула, что украинская армия сейчас получает уникальный опыт боевых действий, которого нет у других военных союзников Альянса.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит. Но в вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", - добавила Стефанишина.

Отметим, что на Бухарестском саммите в 2008 году страны-участники НАТО приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Для этого странам необходимо выполнить ПДЧ.

Ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без плана действий по членству, поскольку это не является обязательной процедурой.