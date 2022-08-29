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Україна більше не хоче ПДЧ в НАТО: Стефанішина назвала причину

Фото: віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна більше не хоче отримувати план дій щодо членства в НАТО. Оскільки Україна де-факто впровадила дуже багато практик НАТО через війну з Росією.

Про це заявила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО буде рівнозначна рішенню Бухарестського саміту 2008 року", - пояснила вона.

Міністр підкреслила, що українська армія зараз отримує унікальний досвід бойових дій, якого немає в інших військових союзників Альянсу.

"Основні "морквинки", цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію", - додала Стефанішина.

Відзначимо, що на Бухарестському саміті у 2008 році країни-учасники НАТО прийняли рішення про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Для цього країнам необхідно виконати ПДЧ.

Раніше повідомлялося, що Україна може вступити до НАТО без плану дій щодо членства, оскільки це не є обов'язковою процедурою.

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Ольга СтефанішинаНАТОВійна Росії проти України