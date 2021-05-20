Украина и Болгария обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе

Икономов подтвердил неизменность позиции Болгарии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили наращивание российских войск у украинской границы и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Они согласились с важностью постоянного мониторинга состояния реального отвода войск от украинской границы.

"Игорь Жовква и Димитар Икономов также обсудили ситуацию безопасности в регионе Черного моря и констатировали необходимость усиления регионального взаимодействия на уровне стран-партнеров", - сообщили в пресс-службе ОП.

Также во время разговора было уделено внимание практическому взаимодействию Украины и Болгарии, а также дальнейшему углублению отношений с ЕС и НАТО.