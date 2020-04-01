ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большая часть кредита МВФ должна быть направлена в госбюджет, - глава НБУ

Новости » Финансовый кризис 2020     01.04.2020 - 18:39
Большая часть кредита МВФ должна быть направлена в госбюджет, - глава НБУ
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства поступят на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов

Большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время онлайн-конференции с членами Европейской бизнес ассоциации, передает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, средства должны быть направлены туда, где государству сегодня они больше всего нужны, - в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине.

По его словам, Украина уже почти выполнила "домашнее задание" для утверждения меморандума о сотрудничестве с МВФ и получения не только программы расширенного финансирования, но и сопутствующего финансирования от Всемирного банка и других официальных кредиторов.

"То есть, ждем только окончательное принятие парламентом банковского закона во втором чтении. Кроме того, ожидаем от Фонда на помощь в преодолении коронавируса", - отметил он.

Как отметили в пресс-службе, международные резервы Украины на сегодня составляют около 25 млрд долларов и являются достаточными, чтобы НБУ мог поддерживать финансовую стабильность, осуществляя при необходимости валютные интервенции. Средства от МВФ, которые поступят в госбюджет, будут зачислены на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения Радой двух законов Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов НБУ назвал сумму докризисных расходов украинцев за границей
Новости Украины МВФНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь