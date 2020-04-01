Большая часть кредита МВФ должна быть направлена в госбюджет, - глава НБУ

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства поступят на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов

Большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время онлайн-конференции с членами Европейской бизнес ассоциации, передает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, средства должны быть направлены туда, где государству сегодня они больше всего нужны, - в государственный бюджет, на котором лежит основное финансовое бремя преодоления эпидемии в Украине.

По его словам, Украина уже почти выполнила "домашнее задание" для утверждения меморандума о сотрудничестве с МВФ и получения не только программы расширенного финансирования, но и сопутствующего финансирования от Всемирного банка и других официальных кредиторов.

"То есть, ждем только окончательное принятие парламентом банковского закона во втором чтении. Кроме того, ожидаем от Фонда на помощь в преодолении коронавируса", - отметил он.

Как отметили в пресс-службе, международные резервы Украины на сегодня составляют около 25 млрд долларов и являются достаточными, чтобы НБУ мог поддерживать финансовую стабильность, осуществляя при необходимости валютные интервенции. Средства от МВФ, которые поступят в госбюджет, будут зачислены на валютный счет Минфина, который учитывается в объеме международных резервов.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должно сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. По его словам, после одобрения Радой двух законов Украина получит поддержку международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.