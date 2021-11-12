Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости усиления защиты приграничных с Беларусью районов из-за ситуации с мигрантами. Он сообщил, что в связи с этим Украина в ближайшее время проведет обучение территориальной обороны у границы с Беларусью.

"Определены около 10 участков, где может происходить подход мигрантов к государственной границе Украины. Они в первую очередь будут усиливаться пограничниками, Национальной гвардией, полицией", - заявил министр.

Монастырский добавил, что на заседании СНБО говорили и о привлечении отрядов территориальной обороны.

"Министр обороны и президент поддержали идею проведения в этих областях учений по территориальной обороне. Я поручил полиции поднять все общественные формирования на этих территориях. Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы", - сообщил глава МВД.