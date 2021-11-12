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Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю

Автор: Анна Полисученко

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність посилення захисту прикордонних з Білоруссю районів через ситуацію з мігрантами. Він повідомив, що у зв'язку з цим Україна найближчим часом проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"Визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів до державного кордону України. Вони в першу чергу будуть посилюватися прикордонниками, Національною гвардією, поліцією", - заявив міністр.

Монастирський додав, що на засіданні РНБО говорили і про залучення загонів територіальної оборони.

"Міністр оборони і президент підтримали ідею проведення в цих областях навчань з територіальної оборони. Я доручив поліції підняти всі громадські формування на цих територіях. Ці люди повинні бути скликані на навчання, які повинні пройти протягом найближчого місяця біля білоруського кордону", - повідомив глава МВС.

Раніше ми писали, що МВС заявило про збільшення потоків біженців в Україну.

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Міністерство внутрішніх справ України