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Украина благодаря США и Британии получит "москитный флот", - Таран

Автор: РБК-Украина

Уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот". Ожидается, что в нем будут задействованы малые корабли, которые передадут США и Британия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Андрея Тарана на Конференции реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Прямо сейчас мы создаем так называемый "москитный флот". Не флот без каких-либо возможностей… Мы пытаемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях", - отметил Таран.

Он также подчеркнул, что на сегодня у Украины нет оружия, которое могло бы остановить наступление России с моря.

"Очень скоро, я уверен, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Великобритании, несколько маленьких кораблей "москитного флота", но с настоящими боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, средствами противоэлектронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - добавил Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI.

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