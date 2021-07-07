Україна завдяки США і Британії отримає "москітний флот", - Таран

Вже наступного року в Україні може з'явитися свій "москітний флот". Очікується, що в ньому будуть задіяні малі кораблі, які передадуть США і Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Андрія Тарана на Конференції реформ в Україні , яка проходить у Вільнюсі.

"Прямо зараз ми створюємо так званий "москітний флот". Не флот без будь-яких можливостей ... Ми намагаємося дати цим "москітам" сучасні бойові можливості. Я хотів би бачити в наступному році як мінімум протикорабельні ракети, які будуть встановлені на цих малих кораблях ", - зазначив Таран.

Він також підкреслив, що на сьогодні Україна не має зброї, яка могла б зупинити наступ Росії з моря.

"Дуже скоро, я впевнений, не пізніше, ніж наступного року у нас буде, за допомогою Сполучених Штатів, Великобританії, кілька маленьких кораблів "москітного флоту", але зі справжніми бойовими спроможностями: з сучасними протикорабельними ракетами, засобами протиелектронної боротьби, які дозволять нам представляти певну загрозу російським морським силам ", - додав Таран.