США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда Соединенные Штаты Америки начнут передавать Украине боевые катера Mark VI. По его словам, процесс передачи катеров начнется в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сказал глава государства, находясь в Одессе.

Зеленский также рассказал о формировании инфраструктуры для базирования патрульных катеров в порту "Южный" на Черноморском побережье. Там планируется развертывание управления дивизиона кораблей.

Сейчас в порту "Южный" базируются два патрульных катера типа Island, которые Украина получила от американской стороны. В ближайшее время украинская сторона получит еще три катера Island. Сейчас они проходят модернизацию в США.