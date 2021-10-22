Украина бесплатно поможет Молдове с газом

Украина получила от Молдовы просьбу помочь с выделением определенных объемов газа. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение оказать эту помощь бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
По его словам, правительство Украины получило письмо от премьера Молдовы с просьбой об оказании помощи определенными объемами газа для избежания сложной ситуации. Она возникла из-за шантажа со стороны России.
"Мы приняли решение, что Кабмин этот вопрос рассмотрит и мы такую помощь в ближайшее время сможем оказать", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.
Напомним, 22 октября парламент Молдовы поддержал введение на месяц чрезвычайного положения в сфере энергетики из-за отсутствия договора с Россией на поставки газа.