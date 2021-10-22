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Молдова на месяц ввела режим ЧП из-за газового кризиса

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Кишинев, Пятница 22 октября 2021 15:44
Молдова на месяц ввела режим ЧП из-за газового кризиса Фото: Молдова ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Молдовы поддержал введение чрезвычайного положения в сфере энергетики. Режим ЧП будет действовать на территории Молдовы в течение месяца, то есть до 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Point.

Решение о введении режима ЧП поддержали 55 депутатов правящей партии PAS. А оппозиционные БКС и "Шор" не голосовали.

Вопрос введения ЧП вынесли на рассмотрение парламента после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой и приняли такое решение. Затем состоялось заседание молдавского правительства, где эту инициативу также поддержали.

На заседании парламента присутствовала премьер-министр Наталья Гаврилица. Она объяснила депутатам, почему нужно ввести чрезвычайное положение. По ее словам, режим ЧС позволит обойти некоторые процедуры, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, пока Молдова договаривается с Россией о продлении контракта.

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Молдова Газ Чрезвычайное положение
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